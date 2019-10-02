"Разница с Порошенко огромная": переговорщик рассказал о высоком рейтинге Зеленского в ОРДЛО

Рейтинг Владимира Зеленский в ОРДЛО остается высоким, утверждает переговорщик по Донбассу / Офис президента Украины

Эффект от победы Владимира Зеленского на выборах оказывает свое влияние и на оккупированную территорию Донбасса, заявил глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан.

По его словам, разница в отношении к Зеленскому и Петру Порошенко в ОРДЛО огромная. Он также подчеркнул, что спецслужбы на оккупированной территории пытаются формировать общественное мнение, в том числе, через электронные средства информации, "подводя их к итогу этой войны".

"Проводятся соцопросы, снимают температуру, что показывает высокий уровень доверия к Зеленскому", - добавил Рубан в интервью на канале zik.

Напомним, ранее политолог Юрий Романенко рассказал, что может обрушить рейтинг президента.