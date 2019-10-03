Отмена лицензии: суд принял решение по иску канала 112 Украина

Суд не нашел оснований для удовлетворения соответствующего заявления / detector.media

В четверг, 3 октября, Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления телерадиоорганизаций, которые осуществляют вещание под логотипом 112 Украина, об обеспечении относительно остановки действия решений Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до принятия решения по делу.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска от 112 Украина о приостановлении действия решений Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, постановил - отказать в его удовлетворении", - сообщает пресс-служба ОАСК.

При этом суд не нашел оснований для удовлетворения соответствующего заявления, рассмотрев доказательства и доводы заявителя.

Читайте такжеУ Зеленского и Вакарчука хотят натравить комиссию на NewsOne, 112 и ZikВ суде уточнили, что истцами не представлены суду достаточные доказательства в обосновании заявления и надлежащие доказательства наличия очевидной опасности причинения вреда их правам, свободам и интересам до принятия решения по делу.

Кроме того, в суд поступило заявление об обеспечении иска от пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой 112 Украина, в котором они просили суд приостановить действие решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме, отметили в ОАСК.

Вместе с тем суд открыл производство по делу о признании противоправными и отмене решения Нацсовета об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание для пяти телерадиоорганизаций, осуществляющих вещание под эмблемой 112 Украина.

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Также суд будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Напомним, ранее стало известно о том, что владелец 112 Украина, NewsOne и ZIK Тарас Козак был допрошен в СБУ.

26 сентября Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания отказала в продлении цифровых лицензий телеканалу 112 Украина.

Ранее Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания вынес решение по телеканалу Newsone.