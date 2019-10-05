Медики рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе под Львовом

Ан-12 потерпел катастрофу на Львовщине / Фото ДСНС

По словам начальника Львовского городского управления здравоохранения Владимира Зуба, состояние двух пострадавших после крушения самолета Ан-12 средней тяжести с положительной динамикой.

В то же время третий пострадавший находится в реанимации, передает пресс-служба Львовского горсовета.

Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением и врачи делают все возможное, чтобы улучшить их состояние, подчеркнул Зуб.

"Относительно пострадавших, которые сейчас в больнице. Андрея Корякина и Олега Шахова перевели в травматологическое отделение, состояние средней тяжести. Андрей Амелькин находится в реанимации, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 октября около 7:00 самолет Ан-12, которому уже 51 год, совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов. В результате погибли пять человек, а еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии.