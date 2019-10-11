"Петух клюнул": Ткаченко объяснил, почему Кличко "хреновый менеджер"

Александр Ткаченко оценил результаты деятельности Виталия Кличко/ УНИАН

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Ткаченко оценил результаты деятельности мэра Киева Виталия Кличко.

"Телодвижения, которые принимает Кличко и в последнее время, и в течение пяти лет, говорят о том, что понимание того, как управлять городом, у него нет. Он великий спортсмен, но хреновый менеджер города", - заявил он в интервью изданию LB.ua.

Нардеп также обратил внимание на то, что Кличко начал заниматься актуальными городскими проблемами лишь в самое последнее время.

Читайте такжеБольше половины киевлян негативно оценили мэра Кличко - опрос"Смотрите, Виталий Владимирович, когда петух клюнул, прямо как его старшей партнер Петр Алексеевич, резко вспомнил о вещах, которые он давно обещал. Об эвакуаторах, которые начали появляться в городе. О том, что надо дополнительные деньги выделить на Шулявский мост. О том, что не помешало бы зашевелиться рабочим на Подольско-Воскресенском мосту. Проблемы всем давно известны. Кличко прекрасно знает болевые точки города", - отметил он.

Вместе с тем Ткаченко подчеркнул, что готов к вызовам в случае, если он возглавит Киев.

"Я знаю достаточно простые, быстрые и эффективные решения. В отопительном сезоне нет ничего драматического. Если есть политическая воля и нет желания воровать, в принципе, все решается", – добавил он.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о том, что перед увольнением Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации намерен провести с ним встречу.