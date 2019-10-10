"Еще не уволил": Зеленский рассказал о судьбе Кличко

Владимир Зеленский ответил на вопрос об увольнении Виталия Кличко / Facebook Виталий Кличко

Владимир Зеленский заявил о том, что перед увольнением Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации намерен провести с ним встречу.

"Я обязательно буду разговаривать с мэром перед тем, как его уволить", - подчеркнул глава государства во время пресс-марафона в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, почему Кличко до сих пор не уволен, президент пояснил: "Пока думаю".

Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к Верховной Раде с просьбой назначить внеочередные выборы в столице. До этого мэр Киева и Андрей Богдан устроили перепалку в прямом телеэфире.