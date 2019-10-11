"Времени не много": Ткаченко назвал сроки выборов мэра Киева

Александр Ткаченко назвал сроки выборов мэра Киева / фото: news24ua.com

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о том, что выборы городского головы Киева, скорее всего, состоятся ближе к весне 2020 года.

"Я бы хотел, чтобы они произошли как можно раньше, потому что времени вести позиционные дискуссии не так много. Но, похоже, они будут, скорее всего, ближе к весне", – подчеркнул он в интервью изданию LB.ua.

При этом он добавил, что точного ответа на вопрос, будут ли местные выборы по всей Украине, нет.

Также, по мнению Ткаченко, проводить выборы с целью перезагрузки системы нужно на длительный период.

Напомним, ранее Ткаченко оценил результаты деятельности мэра Киева Виталия Кличко.