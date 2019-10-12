Боеготовность ВСУ усилена: что это значит

В Украине усилена боеготовность армии / Минобороны Украины

В Украине на протяжении длинных выходных усилена боеготовность воинских частей Вооруженных Сил страны.

Боеготовность частей армии усилена в районах выполнения боевых задач и в пунктах постоянной дислокации, говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По его данным, улучшена охрана военных объектов, резервные подразделения и дежурные смены будут нести службу в усиленном режиме.

Напомним, в Украине в понедельник, 14 октября, отмечают сразу три праздника - Покрова Пресвятой Богородицы 2019, День защитника Украины 2019 и День украинского казачества 2019. В нашей стране 14 октября - официальный выходной.