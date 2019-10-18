МИД Украины из космоса отслеживает маневры российской армии

Пристайко следит за учениями в России / УНИАН

В Украине пристально следят за масштабными учениями российской армии.

Как отметил на брифинге в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, МИД наблюдает за Кремлем.

В частности, нардеп Тарас Батенко задал министру вопрос, не существует ли военной угрозы со стороны РФ в контексте масштабных военных маневров России на границе с Беларусью.

"Мы наблюдаем за всем, что происходит", - отметил министр.

Пристайко подчеркнул, что за учениями российской армии пристально следят и в Североатлантическом альянсе.

"Не только мы, но и наши партнеры по НАТО и ЕС. Ведется четкая работа. Ведется наблюдение со спутников и разведка для того, чтобы понять, какова на самом деле угроза и чего на самом деле хотят достичь русские, когда проводят эти маневры", – рассказал он.

По словам главы МИД, партнеры мониторят, сколько баз россияне используют для военных учений, количество солдат и техники, степень вовлеченности МЧС РФ и МВД РФ. А также оценивают, существует ли в данной ситуации угроза для Украины.

"Это все не остается без нашего анализа", – подчеркнул министр.

Напомним, Пристайко заявил о том, что местные выборы на временно оккупированном Донбассе никак не возможны без достижения целей по обеспечению безопасности и контроля над границами официальным Киевом.

Как ранее сообщалось, Пристайко назвал неутешительную альтернативу "формуле Штайнмайера". До этого он рассказал, устал ли Запад оказывать давление на Россию в виде санкций.