"Гопники где?": американский блогер снял экстремальное видео на Троещине

Питер Сантенелло проинспектировал Троещину и Борщаговку / Скриншот

Известный блогер из США Питер Сантенелло, который ранее посетил Мариуполь и рассказал о чудовищном состоянии окружающей среды в регионе, проинспектировал одни из самых беспокойных районов Киева – Троещину и Борщаговку.

Путешественник решился посетить районы, которые в Киеве считают одними из наиболее опасных. Для этого он провел своеобразный опрос местного населения, узнавая у прохожих на улицах, какие районы в украинской столице являются "наиболее опасными". Также Сантенелло интересовало, где можно встретить гопников.

В ответ киевляне однозначно утверждали, что на сегодня и на Троещине и на Борщаговке совершенно спокойно. В то же время на вопрос о гопниках одна женщина сказала, что это было в 90-х, и сейчас их уже нет, другие же советовали блогеру приехать ночью и побродить возле мест, где употребляют алкоголь.

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При этом для сравнения Сантенелло показал опасные районы в его родном Сан-Франциско: люди лежат на улице, кто-то живет в палатках, кто-то роется в помойке.

Блогер добавил, что хотя Украина и может в глазах мира выглядеть "жесткой", но на самом деле здесь живут очень теплые люди.

Отметим, что Сантенелло, который побывал в более чем 90 странах мира, сейчас живет в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Троещине певица из Британии в клипе сожгла авто.