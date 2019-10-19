Уже разлагался: в Киеве в туалете стадиона нашли труп мужчины

Умерший был бездомным

В Дарницком районе Киева в помещении заброшенного туалета на территории стадиона Восход нашли труп мужчины. Страшную находку обнаружил случайный прохожий.

Информация об инциденте на улице Привокзальной, 6 поступила на линию "102" около 21:50, сообщает Информатор. Как рассказал обнаруживший труп мужчина, он попытался зайти в помещение, чтобы справить нужду. При этом он ощутил резкий неприятный запах. Выяснилось, что в одной из комнат на матрасе лежал разлагающийся труп мужчины.

Умерший был бездомным. На вид ему было около 40 лет. По предварительной информации, следов насильственной смерти не нашли. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, в Санкт-Петербурге правоохранители раскрыли убийство мужчины, части трупа которого весной 2019-го обнаружили на Канонерском острове.

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Как сообщал Главред, двое полицейских Васильковского отдела полиции ГУ Нацполиции Киевщины жестоко избивали мужчину в течение четырех часов. 18 октября следователи Киевского теруправления Государственного бюро расследований сообщили копам о подозрении в пытках.