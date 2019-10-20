В Запорожье создали масштабный мурал с портретом генерала УНР

Роспись посвящена 100-летию украинской революции / Фото: Радио Свобода

В Запорожье 20 октября презентовали мурал Время непокоренных, на котором изображен генерал-хорунжий Армии УНР Марко Безручко, родившийся в городе Токмак Запорожской области.

Как сообщает Радио Свобода, расположено изображение непосредственно в центре города рядом со зданием центрального автовокзала Запорожья.

Авторы посвятили мурал 100-летию украинской революции.

"На мурале изображены воины-защитники Украины - воины, защищавшие Украину в начале ХХ столетия. На муралие - генерал Безручко. Главное, напомнить обществу, что у нас идет война и агрессор никуда не ушел с нашей земли. Мы должны помнить, что сделала Россия с Украиной в двадцатые годы, что Россия не изменилась, имперские амбиции никуда не исчезли", - рассказал директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской областной государственной администрации Владислав Мороко.

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Всего в Запорожье в течение пяти лет намерены создать около десяти муралов национально-патриотического направления. Один из них был создан в 2018 году - портрет полковника армии Украинской Народной Республики Петра Болбочана.

Как известно, Марко Безручко - выдающийся украинский военачальник времен Украинской революции 1917-1921 годов. В августе 1920 года во время советско-польской войны командовал оборонной Замостье, во время которой было остановлено наступление советских войск. Впоследствии руководил военным министерством УНР в изгнании.

Напомним, в Запорожье вандалы облили краской изображения командира Украинской Народной Республики и военнослужащего Вооруженных сил на мурале в Александровском районе, который расположен на здании областного театра кукол по ул. Жуковского.