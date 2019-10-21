"Приставал и домогался": Мосийчук заявил, что Гончарук на работе склонял к интиму молодого парня

Мосийчук рассказал историю о сыне знакомого, которого якобы домогался Гончарук / УНИАН

Экс-нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук обвинил премьер-министра Алексея Гончарука в домогательстве к молодому парню, который недавно устроился в аппарат Кабмина.

На своей странице в Facebook Мосийчук написал, что его знакомый устроил своего сына работать в аппарат Кабмина, но спустя три рабочих дня парень отказался идти на работу. Молодой человек заявил отцу, что Гончарук якобы стал к нему приставать и домогаться интимных отношений.

"Действия премьер-министра по домогательствах к подчиненному, нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины. Сейчас убеждаю парня и родителей, дать публичные показания", - заявил Мосийчук.

В комментариях под постом разгорелись бурные споры: кто-то поверил экс-нардепу и оказался шокирован историей, но нашлись и те, кто сомневается в правдивости написанного.

"Ну записал бы это как-то. Чтобы явные доказательства были", "Теперь нужно ждать ответ премьера", "Они не зеленые, они голубые!", "Это от Ляшка профессиональная деформация", "Игорь Владимирович, уточните, пожалуйста, при каком президенте Украины прошел первый гейпарад в Киеве? Могу напомнить", "Господи, вы долго думали, чтобы такую фигню придумать?", "Ахахах, снова вы за свое старое взялись?", "Это, наверное, интенсивная работа нога в ногу с Олегом Валерьевичем побуждает Ваш когнитивный аппарат генерировать высеры в формате "ниже пояса"?", - писали юзеры.

Ранее Мосийчук жестко распек нардепа от Слуги народа за интимную переписку в Раде.