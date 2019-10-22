Адвокат рассказал, как Генпрокуратура "переколбасила" дело Грымчака

Юрий Грымчак / УНИАН

Генпрокуратура переквалифицировала уголовное дело и сняла с экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и вменила ему злоупотребление влиянием.

С таким заявлением выступил адвокат Дмитрий Мельник, сообщает портал Українські новини.

"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил он.

Мельник также отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября. При этом Грымчак остается в следственном изоляторе, поскольку залог в размере 6 млн гривен за него так и не был внесен.

Напомним, Юрий Грымчак был задержан 14 августа 2019 года в одном из киевских супермаркетов ранее по подозрении в мошенническом завладении суммой в размере немногим более одного миллиона долларов США.