Впервые за два года в Украине зафиксирован случай полиомиелита

Последние случаи полиомиелита в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах / УНИАН

У двухлетнего ребенка, жителя Волынской области, обнаружили полиомиелит. Это первый с 2017 года подтвержденный случай данного заболевания, зафиксированный в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, родители умышленно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами.

Последние случаи полиомиелита в Украине фиксировались в 2015 и 2017 годах. Источниками болезни является человек, который болеет, или носитель, который переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный. В большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

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Напомним, в Киеве в лицее на Поздняках у 9-летнего мальчика диагностировали первый в столице случай дифтерии. У ребенка отсутствовали прививки из-за отказа родителей. Школьника госпитализировали. Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, обзор которых запланировано на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.