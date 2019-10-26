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Залог в размере 600 тысяч гривен: заместителю мэра Днепра избрали меру пресечения

26 октября 2019, 15:19

Лысенко и другие должностные лица горсовета подозревается в присвоении 29,5 миллиона гривен.

Суд избрал меру пресечения Михаилу Лысенко
Суд избрал меру пресечения Михаилу Лысенко / Информатор

Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения заместителю градоначальника Днепра Бориса Филатова  - Михаилу Лысенко.

По информации пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с возможностью внесения залога в 600 тысяч гривен.

"По версии следствия, указанное лицо вместе с иными должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревается в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств во время осуществления ремонта Нового моста в Днепре (ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины)"", - сказано в сообщении прокуратуры.

Читайте также"На*уя вы вопросы задаете тупые?": Филатов на сессии жестко обматерил депутата, видео 18+Напомним, 25 октября стало известно, что в аэропорту Харькова правоохранители задержали Михаила Лысенко, заместителя мэра Днепра Бориса Филатова, который находился в розыске.

Как сообщала Украинская правда со ссылкой на свои источники в полиции, прокуратура официально не подтверждала задержание, однако карточка о розыске Лысенко с сайта удалена.

Также Госпогранслужба сообщила о задержании мужчины 1977 года рождения, не уточнив имя. Его подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им посредством злоупотребления служебным положением и служебном подлоге.

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