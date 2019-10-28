В Днепре маршрутчик силой выволок нетрезвую пассажирку из салона

Шофер за руки вытаскивает пассажирку из салона / Скриншот

В Днепре - очень скорые на расправу водители маршрутных такси. Неделю назад маршрутчик нахамил и угрожал пассажирке, а в этот раз его коллега и вовсе насильно выдворил из транспортного средства женщину, которая отказывалась оплачивать проезд.

Инцидент произошел 27 октября на маршруте №155 возле железнодорожного вокзала. В маршрутку села нетрезвая пассажирка. Так как женщине не удалось убедить шофера прокатить ее бесплатно, она пыталась взять маршрутку штурмом. Чтобы успокоить пьяную дебоширку, водителю пришлось применить силу. Все действо сопровождалось криками и руганью.

Другие пассажиры предлагали заплатить за женщину, однако водитель маршрутки решил по-своему разобраться с "зайцем". На видео, которое опубликовал Telegram-канал Х**вый Днепр, видно, как шофер за руки вытаскивает пассажирку из салона, но она усиленно рвется назад.

Напомним, в Тернопольской области 15-летння Наталья Царь выпала из автобуса и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую госпитализировали, но спасти ей жизнь не удалось. Инцидент произошел между населенными пунктами Колодеевка и Скалат из-за того, что колесо автобуса попало в яму.