Маленькие дети выпали из окна больницы в Одесской области

В больнице Одесской области из окна выпали дети / УНИАН

Вопиющий случай произошел в медучреждении в Одесской области. Из окна второго этажа Великомихайловской районной больницы рухнули дети 2017 и 2014 года рождения.

"Мальчик с девочкой, 2017 и 2014 рождения, выпали из окна палаты на втором этаже. В результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника", - сообщили правоохранители.

По информации, накануне дети - брат и сестра - были изъяты представителями службы по делам детей из неблагополучной семьи.

"Для обследования дети были доставлены в районную больницу, их поместили в палате на втором этаже. Именно из ее окна дети, оставленные без присмотра медперсонала, и упали", - отметили копы.

Также стало известно, что в настоящее время дети госпитализированы в областную детскую больницу.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей в Великомихайловском отделении полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.137 УК.

Читайте такжеГолая модель погибла, выпав из окна после секс-вечеринки с миллиардеромНапомним, ранее в киевской школе в среду, 23 октября, произошел жуткий случай. Из окна четвертого этажа выпала 12-летняя девочка.

По предварительным данным, ученица одного из седьмых классов школы №173 разбежалась и выпрыгнула из окна самостоятельно. Эту информацию якобы подтверждают ученики и учительница параллельного класса.

Пострадавшая хоть и упала на асфальт, но осталась жива. Ее госпитализировали в в больницу Охматдет.