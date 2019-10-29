ГБР расследует возможную госизмену скандального экс-разведчика Семочко

Дело против Сергея Семочко было открыто 16 октября 2018 года / zik

Государственное бюро расследований проводит расследование по факту возможной госизмены бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который в мае потребовал от президента Владимира Зеленского восстановить его в должности.

Дело было открыто 16 октября 2018 года следователями СБУ - после того как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство. Генеральная прокуратура забрала это дело у Службы безопасности Украины и передала его в ГБР, сообщают Украинские новости.

В октябре 2019 года Госбюро активизировало расследование дела против Семочко. При этом ГБР объединило материалы производства о госизмене и материалы дела о возможной причастности Семочко к приостановке процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов.

Фото Украинские новости

Напомним, ранее Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконном увольнении с должности и восстановлению на ней экс-первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Сергею Семочко. Семочко был уволен с должности пятым президентом Петром Порошенко 12 апреля, однако исковое заявление подал только 23 мая.

В октябре 2018 НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении Семочко открыло уголовное производство по части 3 стати 368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Команда программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" провела расследование и выяснила, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а члены его семьи имеют российское гражданство и бизнес в аннексированном РФ Крыму.