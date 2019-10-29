Стрельбы из Буков и С-300: Украина проведет учения у берегов Крыма

Боевые стрельбы пройдут на полигоне Вооруженных сил Украины Ягорлык / opk.com.ua

В четверг, 31 октября, в Херсонской области начнутся тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных комплексов.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на Государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины Ягорлык пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Предварительно Воздушные силы ВСУ в установленном порядке зарезервировали район стрельб в акватории Черного моря возле побережья Херсонской области.

Также в районе проведения боевых стрельб ЗРК будет закрыто воздушное и морское пространство, о чем были направлены соответствующие предупреждения.

"В целях соблюдения мер безопасности через председателей сельских советов предупреждено население окрестных сел о запрете пребывания на территории полигона и о порядке действий при нахождении (после стрельб) обломков ракет или БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму российские военные провели учения с боевыми самолетами.