ВСУ возле Крыма стреляют из Буков и С-300: зрелищное видео

Военные учения / скриншот

Украина проводит масштабные учения в Херсонской области на полигоне Ягорлык. Ракетные стрельбы проходят с применением зенитно-ракетных комплексов Бук М1 и С-300 разных модификаций.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Faceboоk, что в маневрах принимают участие подразделения со всей Украины, а также пятикурсники Харьковского национального университета Воздушных сил, ученые и специалисты из оборонной сферы.

Отмечается, что в первый день учений было более 20 пусков ракет С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1. При этом в рамках учений использовались воздушные, наземные, надводные и электронные цели. По итогам стрельб все ракеты достигли своей цели.

Также в соцсети опубликовали зрелищное видео, снятое в ходе учения.

Напомним, что Украина получит от НАТО 40 миллионов евро на поддержку сферы боевого командования, кибероборну и медицинскую реабилитацию.