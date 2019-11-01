Перестрелка в Харькове: в полиции сообщили шокирующие детали кровавой бойни

Стрельба в Харькове / пресс-служба полиции

Правоохранители расследуют перестрелку в Харькове, которая произошла 25 октября. В ходе следственных действий у главного фигуранта изъяли целый арсенал.

По данным пресс-службу Харьковской полиции, силовики обнаружили гранатомет РПГ и боеприпасы в садовом кооперативе.

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"На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ. Для исследования всего изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаружить арсенал с помощью служебного пса.

Напомним, что в пятницу, 25 октября, в Харькове на улице Клочковской произошла перестрелка, в результате один человек погиб и еще один получил ранение.

Позже СМИ узнали, что подозреваемый подорвал себя, когда увидел полицейских. Позже стало известно, что у Алексея Титова, который в устроил стрельбу в Харькове, а позже подорвался на гранате, был с собой целый боекомплект.