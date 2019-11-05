"Москворотые": во Львове певшему на русском языке уличному музыканту разбили гитару

Неизвестные в центре Львова разбили гитару уличному музыканту, который пел песни на русском языке.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября, рассказал в комментарии для 032.ua рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО Сокол Богдан Федун.

"Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы", - рассказал Федун.

Как подчеркнули Соколе, рейды во Львове за "чистоту репертуара" активисты проводят регулярно.

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3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова. Радует то, что после нескольких таких рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые исполняются на языке оккупанта. Также, с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы, рассказали в Соколе.

"Большая часть музыкантов с "русскоязычной челюстью" после небольшой профилактической беседы сразу вспоминали родной украинский язык и пели нем. Но нашлись и те, которые с которыми приходилось повторно проводить профилактические работы. В целом из "москворотых" никто физически не пострадал", - сказано в сообщении Сокола в Facebook.

Напомним, ранее Львовский окружной административный суд принял решение об отмене моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта, который ранее был инициирован Львовским облсоветом.