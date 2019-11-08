Гончарук пояснил симпатию основателя Alibaba Джека Ма к Украине

Глава правительства предложил бизнесмену экспортировать украинские продукты в Китай.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел конструктивную встречу с с китайским миллиардером, основателем Alibaba Джеком Ма, в рамках которой собеседники обсудили украинскую экономику и перспективы сотрудничества.
"Говорит, ему у нас очень понравилось…Джеку очень понравилась украинская еда. Поэтому договорились обсудить возможность экспорта наших продуктов в Китай", - написал Гончарук в Facebok.
В ходе беседы были затронуты вопросы логистики между странами и электронной торговли, как перспективы развития для малого и среднего бизнеса.
"Поговорили о том, как с помощью диджитализации способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере торговли, в частности, аграрной продукцией", – написал премьер.
По словам Гончарука, с основателем Alibaba были найдены многочисленные варианты для дальнейшего сотрудничества. Премьер пообещал совместно работать на результат.
Напомним, Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки.
Ранее самый богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины. Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме.