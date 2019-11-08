Гончарук пояснил симпатию основателя Alibaba Джека Ма к Украине

Джеку Ма понравилась Украина / Фото: Facebook/Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел конструктивную встречу с с китайским миллиардером, основателем Alibaba Джеком Ма, в рамках которой собеседники обсудили украинскую экономику и перспективы сотрудничества.

"Говорит, ему у нас очень понравилось…Джеку очень понравилась украинская еда. Поэтому договорились обсудить возможность экспорта наших продуктов в Китай", - написал Гончарук в Facebok.

В ходе беседы были затронуты вопросы логистики между странами и электронной торговли, как перспективы развития для малого и среднего бизнеса.

"Поговорили о том, как с помощью диджитализации способствовать развитию малого и среднего бизнеса в сфере торговли, в частности, аграрной продукцией", – написал премьер.

По словам Гончарука, с основателем Alibaba были найдены многочисленные варианты для дальнейшего сотрудничества. Премьер пообещал совместно работать на результат.

Напомним, Владимир Зеленский предложил основателю Alibaba Джеку Ма открыть в Украине офис исследования и разработки.

Ранее самый богатый человек Китая озвучил рецепт успеха для Украины. Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме.