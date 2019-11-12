Бойцы ВСУ рассказали о новой подлой тактике русских на Донбассе - видео

По словам украинских воинов, россияне активнейшим образом используют свою коварную и подлую тактику.
Российские войска совместно с террористами в зоне военного конфликта на Донбассе обстреливают позиции украинских воинов, прикрываясь местными жителями.
Об этом журналистам 5-го канала рассказали бойцы ВСУ, дислоцируемые в районе села Новотошковское на Луганщине.
"Они прикрываются местными всегда. Они трусы. Делают так свои позиции, чтобы, где бы мы не были, они прикрываются местным населением", – заявил украинский военный Петр.
Напомним, ранее военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов назвал условие завершения войны на Донбассе. Позднее он рассказал, что Кремль готовит "Абхазский сценарий" в ОРДЛО.