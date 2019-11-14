Соколова рассказала, какую главную ошибку с Украиной допустил Путин

Янина Соколова / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему хочет возрождения СССР, однако он сильно ошибся, полагая, что в Украине его войскам не дадут вооруженный отпор

Такое мнение во время онлайн-встречи с фанами озвучила известная украинская журналистка/телеведущая/актриса Янина Соколова.

"Почему с Украиной так все сейчас происходит? Мы показали ему зубы. Я уверена, что в команде Путина, в его стратегиях не было плана, что территория Украины, которая могла быть аннексирована, не будет аннексирована (я о Днепре, Запорожье, Херсоне, Одессе). Он думал, что они легким взмахом автоматов Калашникова и танками всю эту территорию себе заберут. И будет у них такая замечательная часть вместе с Крымом, благодаря которой Путин считает, что он войдет в историю", – сказала телеведущая.

Напомним, ранее Соколова поглумилась над скандалом с Call of Duty в РФ, а также раскостерила украинцев за жажду быстрых перемен.