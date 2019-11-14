Эксперт рассказал, является ли украинская газотранспортная система грудой металлолома

Газотранспортная система Украины / УНИАН

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреда дал оценку нынешнему состоянию украинской газотранспортной системы.

"Нет, конечно же, это [ГТС Украины - Главред] не "груда металлолома". Иначе бы по ней не транспортировалось 60-80 миллиардов кубов газа только западным потребителям, а плюс еще внутренний транзит. Состояние ГТС, безусловно, далеко от идеального. Основные трубопроводы поддерживаются в нормальном состоянии, но бывают и крупные аварии. То есть ГТС нужно ремонтировать", - заявил он

Читайте такжеДмитрий Марунич: Мы семимильными шагами идем к варианту прерывания транзита газа через УкраинуПо словам Марунича, украинская газотранспортная система, во-первых, сильно зависит от количества проганяемого через нее экспортного газа, а во-вторых, нуждается в дорогостоящей модернизации.

"Если транспорт газа будет объемом в 30 миллиардов кубов, то нет смысла вкладывать в нее даже 6 миллиардов долларов. Тогда половину труб нужно будет просто вырезать, а оставшуюся часть модернизировать. ГТС точно не назовешь "грудой металлолома". Текущие задачи она точно способна выполнять. Но нужно менять около 150 км линейной части трубопровода, так как за последнее время было три крупных аварии, когда трубу почти в 1,5 метра диаметром просто рвало на куски. В целом, я оценил бы состояние украинской ГТС как удовлетворительное", - подытожил он.

Напомним, ранее Марунич спрогнозировал, сколько украинцы будут платить зимой за газ. До этого он предупреждал о рисках срыва отопительного сезона.



