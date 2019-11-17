В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в хиджабе

Хиджаб отныне можно демонстрировать на документах / ZN.UA

Заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук заверила муфтия Духовного управления мусульман Украины Умма Саида Исмагилова, что с 20 ноября этого года вступает в силу приказ МВД о разрешении фотографироваться на документы гражданам в головном уборе в соответствии с их религиозными предпочтениями или медицинскими показателями.

Как сообщает Украина по-арабски, уже на следующей неделе мусульманки смогут фотографироваться на ID-карты, загранпаспорта или вид на жительство, не нарушая религиозных предписаний.

Также в Украине будет отменено требование чтобы фотографируемый находился на светлом фоне и без головного убора, поскольку вступают в действие унифицированные требования к оцифрованному образу лица человека, который вносится в Единый государственный демографический реестр и в документы.

Как известно, ранее мусульмане жаловались, что им отказывают в фото на документы в платках и хиджабах. Данное требование чиновники аргументировали законом, а МВД – внутренним распоряжением о порядке вклеивания фотографий в документы, которое отныне будет отменено.

Напомним, в Сумах пару, состоящую из сомалийца и украинки, не пропустили в ресторан – из-за цвета кожи парня и мусульманского наряда (хиджаба) девушки.

Ранее сообщалось о том, что фанаты киевского Динамо устроили драку с темнокожими болельщиками из Великобритании.