Пускать только белых. В Сумах с порога ресторана прогнали пару сомалийца и украинки

Дарья и Халид / ТСН

В Сумах пару, состоящую из сомалийца и украинки, не пропустили в ресторан – из-за цвета кожи парня и мусульманского наряда (хиджаба) девушки.

Такое сообщение опубликовал портал "ТСН". По данным журналистов, Халид и его невеста Дарья заранее забронировали столик − чтобы отметить свой приезд в Сумы. Однако, уже на пороге заведения, официанты сообщили что внутрь их не пропустят. "Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку частное заведение", − сказал один из работников ресторана.

Объяснения официантов девушка засняла на камеру своего смартфона.

"Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне – у меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза?", – заявил Халид, который имеет гражданство Сомали и подданство Великобритании. Дарья, работающая преподавателем в вузе, давно хотела познакомить жениха со своим родным городом – Сумами.

Пара сразу после инцидента обратилась с заявлением в полицию. Немного позднее Дарье позвонила и владелица ресторана Людмила Мурай, но ее извинения и объяснения лишь сильнее ввергли девушку и Халида в состояние шока."Она очень извинялась, но сказала: почему вы, когда зашли, не показали паспорт, что вы являетесь гражданкой Украины? Мы были просто шокированы. И она сказала, что я вам дам тогда карточку и если работники будут меняться, то они будут знать, что вы сможете зайти. То есть эта ситуация будет повторяться снова и снова. Если не мы – будет кто-то другой", − говорит Дарья.

"Никакого расизма, никакого предвзятого отношения у меня нет ни к иностранцам, ни к нашим", - позднее прокомментировала инцидент для местных СМИ Мурай.

По ее словам, ограничения для иностранцев здесь неофициальное и введенное после того, как те устроили в ресторане погром.

"У нас есть ограничения в целях безопасности наших посетителей. Сами понимаете, почему. Лица арабской национальности, скажем так, был погром, вызывали полицию, как они себя ведут – из-за наших девочек", - сказала Мурай.

Кроме того, Дарья обратилась в местное Управление по вопросам защиты прав потребителей. Теперь специалисты учреждения планируют провести в заведении внеплановую проверку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фанаты киевского "Динамо" устроили драку с темнокожими болельщиками из Великобритании.