Зеленский повеселил школьников танцем - опубликовано видео

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в Киеве поучаствовали во всеукраинском форуме, посвященном молодежи - "Украина растет вместе со мной".

Глава страны поприветствовал участников, сказав что видит в них "будущее Украины", много шутил, а услышав музыку, сказал фразу: "О, будем танцевать".

Юные ведущие предложили разрядить обстановку короткой физкульт-разминкой с танцем. Зеленский не отказался и исполнил вместе со всеми "футбольный танец".

Напомним, ранее Владимир Зеленский во всеуслышание объяснил, почему появился на публике с заметной щетиной на лице.