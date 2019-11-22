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Сертификация нового оператора ГТС: в РФ придумали еще один способ давления на Украину

22 ноября 2019, 02:32

Украине хорошо бы завершить сертификацию нового оператора ГТС за полгода, считает Дмитрий Марунич.

Транзит газа
Сертификация нового оператора ГТС - по сути "бумажное решение" Кабмина / Корреспондент

Украина не должна затягивать с сертификацией нового оператора ГТС, иначе Москва может разыграть сценарий, при котором сможет давить на Киев.  Такое мнение высказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Эксперт пояснил, что новый оператор ГТС должен пройти сертификацию по внутреннему законодательству в НКРЭКУ, которая должна быть одобрена энергетическим сообществом Евросоюза, - и все.  При этом "россияне почему-то придумали себе, что Россия тоже каким-то образом должна участвовать в сертификации".

"Россия пытается нас убедить, что мы не успеем провести сертификацию, хотя это все будет сделано быстро. Никого не хочу обижать, но все это значит просто перенос бумаг из одного офиса в другой. В энергетическом сообществе ЕС тоже все понимают, что до 1 января 2020 года все это будет точно сделано", - сказал Марунич во время чата на Главреде.

Эксперт уточнил, что имущество должно быть передано от Укртрансгаза оператору ГТС, а потом – Магистральным газопроводам Украины (МГУ). По сути,  это "чисто бумажное решение Кабмина".

"Это КМ принимает решение, пишет список активов, куда вносит все – от сломанного детского стульчика в профилактории и до компрессорного агрегата на КС Ромны. И все это по списку передается оператору ГТС. Что Россия будет сертифицировать? Поломанный стульчик? Это какой-то абсурд", - добавил он.

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Марунич предположил, что в Москве отрабатывают сценарий, при котором россияне скажут, что сертификация проведена неправильно, и пойдут в европейский суд.

"Было бы хорошо, если бы мы завершили сертификацию где-то за полгода, чтобы уже потом у России не было возможности запустить такой сценарий. Толку от такого сценария не будет никакого, но как элемент давления он может быть использован. Тем более, еще не ясно, как Европа поведет себя в такой ситуации", - считает эксперт.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич рассказал, насколько велика зависимость Украины от российского газа, нефтепродуктов и ядерного топлива и высказал свое мнение относительно того, заплатит ли Газпром компенсацию Украине по решению арбитража. 

Как сообщал Главред, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, как может быть использована украинская газотранспортная система, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через ГТС Украины.

Россия газ гтс транзит газа Дмитрий Марунич новости России
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