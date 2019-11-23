"Ни один гей-парад не пропускает": Москаль потроллил Гончарука

Алексей Гончарук ездил на самокате по Кабмину / кадр из видео

Премьер-министром Украины является человек нетрадиционной ориентации, который "едет на все гей-парады", заявил бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

"Об этом знают… человек вместе с главой Таможенной службы не пропускает ни один гей-парад. А из кабинета в кабинет катается на самокате. Скажите, это психически здоровый человек? Это же не детский садик", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Москаль также подверг резкой критике кадровую политику в высших эшелонах власти.

"Неужели нельзя было подобрать нормальный Кабинет министров и парламент, чтобы мы не слышали ни о геях, ни о самокатах", - добавил он.

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Напомним, ранее Москаль рассказал, почему послал журналиста "на х*й".