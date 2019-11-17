"Иди к еб*ной матери": Москаль рассказал, почему послал журналиста "на х*й"

Геннадий Москаль / УНИАН

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль рассказал, почему в 2014 году нецензурно обругал журналиста на Закарпатье.

При этом ведущий Bihus info показал Москалю архивное видео, на котором он нецензурно обращается к одному из журналистов.

"Пошел ты на х*й вместе со своим телеканалом. Ты понял меня или нет? Иди к еб*ной матери", - говорил Москаль журналисту.

Экс-чиновник пояснил, что события происходили во время избирательной кампании.

"Это не журналист. Это киевский… Наняли политтехнологи. Они действительно работают на одном из телеканалов. Я собственницу канала знаю. Она говорит – они поехали подзаработать. С чего началось – с той стороны, с которой мы боролись на выборах, завезли целую фуру негативных листовок провокативных. И когда мы пошли это все изымать, они прислали типа напугать. Но он не может ничего сказать… Они выдавали себя (за журналистов, - ред.), они как будто в рот воды набрали. Они думали, что напугают нас, но сами испугались и уехали", - добавил Москаль.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее Москаль рассказал, как наблюдателям ОБСЕ на Донбассе перевернул стол с виски.