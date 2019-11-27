Опрос показал, сколько украинцев уверены в завтрашнем дне

Почти три четверти украинцев считают себя оптимистами / Фото Reuters

42% украинцев высказали уверенность в завтрашнем дне, а 58% на считают свое будущее стабильным.

Как демонстрируют данные опроса компании Research & Branding Group за октябрь 2019 года, 72% назвали себя оптимистами, а 24% заявили об обратном.

63% источником оптимизма считают личную жизнь и семью, 10% - работу и профессиональную деятельность и лишь 8% - отношения с окружающими. А всего 4%, то есть каждый двадцатый, оптимистично настроены благодаря общей ситуации в стране или регионе.

Отмечается, что опрос проводился в период с 25 октября по 5 ноября 2019 года среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

Как ранее сообщалось, около 75% украинцев положительным образом относятся к решению президента Владимира Зеленского провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным для решения проблемы с военным конфликтом на Донбассе.

Напомним, первые шаги деятельности главы украинского государства Владимира Зеленского и его команды позитивно оценили 62% граждан Украины.