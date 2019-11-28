Помогал оккупантам: в Крыму задержали участника "крымской весны"

ФСБ / РИА Новости

Российские силовики задержали пособника Кремля Сергея Акимова, который был активным участником аннексии Крыма. Перед арестом в квартире у так называемого активиста прошли обыски.

По данным издания Крым. Реалии, обыски прошли утром в четверг, 28 ноября. Пропагандисту выдвинули обвинения в экстремизме, терроризме и разжигании межнациональной ненависти.

Российские силовые ведомства еще не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что задержанный Акимов в 2014 году принимал активное участие в "крымской весне", за что его наградили российской медалью "За освобождение Крыма". С приходом новой власти он смог развивать свой бизнес, его также уволили с работы. После чего он начал выходить на одиночные митинги против крымских оккупантов.

Как ранее сообщал Главред, Кабмин ввел санкции против оккупантов Крыма, которые разрушают объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляют на аннексированном полуострове теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.