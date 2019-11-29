Прапорщика больше нет: в Украине изменили воинские звания

ВСУ получат новые звания / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, согласно которому в Украине изменяются наименования воинских званий.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ, помимо прочего, предусматривает разделение сержантского и старшинского состава в ВСУ.

Согласно закону, отныне воинские звания в Украине будут называться по-другому: вместо прапорщика и старшего прапорщика появятся штаб-сержант и мастер-сержант, а вместо старшины — главный сержант.

Запланированы изменения и в корабельных званиях. В частности, вместо мичмана будет штаб-старшина, а старшего мичмана — старший мастер-старшина. Также предполагается разделение сержантского и старшинского состава на младший и старший составы.

Читайте такжеВСУ провели зрелищные танковые учения на Донбассе: зрелищные фотоТеперь в ВСУ полк переименуют на бригаду. К министру обороны и его заместителям нужно будет перед названием должности произносить "господин" или "госпожа". Аналогичным образом закон обязывает обращаться к курсантам военных учебных заведений, которые еще не получили воинское звание.

Авторы закона полагают, что нововведения создадут дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами военной службы по контракту и способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу. ВСУ намерены приравнять по части званий к западноевропейским армиям.

Как ранее сообщалось, вместо призыва в армию в Украине необходимо развивать территориальную оборону, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что представители военкоматов вместе с сотрудниками Нацполиции проводили "отлов" призывников прямо на улицах.