В Николаеве избили местного журналиста

В Николаеве напали на журналиста / Новости-Н

Вечером в субботу, 30 ноября, в Николаеве атаковали журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко.

По информации, на журналиста напали у подъезда дома на улице Садовой, в котором он живет, примерно в 22.30.

Влащенко объяснил, что он возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул прямо в лицо из газового баллончика. После этого последовало несколько ударов кулаком в лицо. При этом журналист не может вспомнить, сколько нападавших было. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало. Копы информацию подтвердили.

В свою очередь медики диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам эскулапов, требует хирургического вмешательства.

Также стало известно, что копы начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Напомним, ранее сообщалось, в Волынской области журналисты телерадиокомпании Аверс пострадали при попытке съемки дня рождения руководителя пункта пропуска Ягодин Александра Оникийчука.

Инцидент произошел в ресторане Лемарк в селе Свитязь Шацкого района, при этом журналистам угрожали, а также им заломили руки, забрали телефоны и сломали камеры.

Также ранее в Черкассах жестоко избили известного журналиста Вадима Комарова, он в тяжелом состоянии попал в реанимацию. По информации, его с разбитой головой увидели прохожие прямо на улице и вызвали "скорую".