Савченко сделала откровенное признание о замужестве

Савченко призналась, почему все еще не замужем / УНИАН

Бывшая узница Кремля и экс-нардеп Надежда Савченко о время празднования 52-летия украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона откровенно призналась, почему до сих пор не вышла замуж.

"Предложений выйти замуж много. Мужчин сдерживает только одно: я до сих пор под судами за якобы совершения террористического акта. Поэтому мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою непростую судьбу", - призналась Савченко в интервью Екатерине Осадчей для программы Светская жизнь.

Экс-политик рассказала, от кого получала предложения замужества.

"Это политики, бизнесмены, бандиты, военные, простые ребята - рабочие, строители. То есть большой набор", - перечислила она.

К слову, на мероприятии вместе с Савченко поздравлял Гордона экс-глава СБУ Василий Грицак, который в свое время и отправил Савченко за решетку.

Как ранее сообщалось, ведущий программы Антиподы - журналист Сергей Иванов, раскрыл слова бывшего нардепа Надежды Савченко за кадром.

Напомним, Савченко высказала мнение, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к исчезновению Украины как государства.