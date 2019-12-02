"Выбираться из этой задницы": Звиробий перед допросом пламенно обратилась к сторонникам

Маруся Звиробий / соцсети

Волонтер Маруся Звиробий, в жилище которой на днях прошли обыски, перед допросом в ГБР обратилась к своим побратимам с призывом "вытягивать страну" и защищать "внутренний фронт".

"Мы можем не объединяться, но нужную работу ситуативно сделаем вместе. Так было на Майдане. Это и есть суть такого явления, как украинский Майдан [...] Нужно вытягивать собратьев и страну и выбираться из этой задницы, для начала", — написала она.

Напомним, 28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами спецназа СБУ "Альфа" провели обыск в доме волонтера Маруси Звиробий. Правоохранители заявили, что следственные действия у волонтера проводились в рамках уголовного производства по "факту угроз президенту Зеленскому". Сама Зверобой назвала все происходящее с ней "политическим преследованием".



