Слетели с дороги и перевернулись: на Донбассе разбились наблюдатели ОБСЕ

ОБСЕ / УНИАН

Члены СММ ОБСЕ попали в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел в неподконтрольной Киеву Макеевке Донецкой области.

По данным Telegram-канала donetchanyn, авария произошла в районе Чайкинского кольца во вторник, 3 декабря. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Местные жители считают, что причиной ДТП могла стать скользкая дорога. Накануне на оккупированной боевиками территории выпал снег, что стало причиной аварий и пробок на дорогах.

Судя по обнародованным фото, автомобиль наблюдателей ОБСЕ слетел с дороги и перевернулся, что привело к механическим повреждениям транспортного средства.

Как ранее сообщал Главред, в Славянском районе Донецкой области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - Hyundai и Toyota.