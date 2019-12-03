В Киеве трамвай влетел в дерево, опубликованы фото

В Киеве трамвай врезался в дерево, обошлось без пострадавших / Скриншот

Во вторник вечером, 3 декабря, в Шевченковском районе Киева трамвай №14 сошел с рельсов и врезался в дерево.

Серьезное ДТП произошло на ул. Дегтяревской, обошлось без пострадавших, сообщает ТСН.

По его данным, из-за аварии полностью заблокировано движение трамваев от двух станций метро - Контрактовая площадь, Лукьяновка - в сторону станции метро Берестейская.

Возможная причина ДТП - погодные условия - 2 декабря в столице выпал первый снег.

В Киеве трамвай врезался в дерево, обошлось без пострадавших / tsn.ua

В Киеве трамвай врезался в дерево, обошлось без пострадавших / facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что 3 декабря под Киевом - в Буче - столкнулись маршрутное такси и авто Porsche, в результате аварии погибли два человека. СМИ узнали, что маршрутка задавила пассажиров.