В Киеве трамвай влетел в дерево, опубликованы фото

Серьезная авария произошла сегодня в Шевченковском районе столицы.
Во вторник вечером, 3 декабря, в Шевченковском районе Киева трамвай №14 сошел с рельсов и врезался в дерево.
Серьезное ДТП произошло на ул. Дегтяревской, обошлось без пострадавших, сообщает ТСН.
По его данным, из-за аварии полностью заблокировано движение трамваев от двух станций метро - Контрактовая площадь, Лукьяновка - в сторону станции метро Берестейская.
Возможная причина ДТП - погодные условия - 2 декабря в столице выпал первый снег.
Ранее сообщалось, что 3 декабря под Киевом - в Буче - столкнулись маршрутное такси и авто Porsche, в результате аварии погибли два человека. СМИ узнали, что маршрутка задавила пассажиров.