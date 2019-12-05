Пожар в Одессе: исчез директор Института биологии южных морей НАН

Пожар в колледже Одессы вспыхнул 4 декабря / Фото Думская

После пожара в Одесском колледже 14 человек числятся пропавшими без вести, среди пропавших в том числе и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович. Об этом сообщила министр образования и науки Анны Новосад.

Глава Минобразования отметила, что информация о том, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк, не подтвердилась. По данным на утро 5 декабря, погибла одна студентка - Ксения Бабенко.

"Без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович", - написала Новосад в Facebook.

По ее словам, в больницах Одессы находятся еще 29 человек, некоторые из них - в крайне тяжелом состоянии. В то же время, по данным ГосЧС, 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Пожар в Одессе вспыхнул 4 декабря. Огонь охватил помещение сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

Спасатели до сих пор не могут войти внутрь поврежденного огнем здания колледжа. Хотя огонь удалось потушить, внутри обрушились перекрытия с крыши до второго этажа. Здание может обрушиться как карточный домик - в этом случае у тех, кто остался под завалами, нет шансов, чтобы остаться в живых. Для поисковой операции придется применять специальный кран, сообщает ТСН.

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Как сообщал Главред, в Одессе 5 и 6 декабря объявлены днями траура.

Президент Владимир Зеленский, комментируя трагедию, призвал "не искать крайних" и предположил, что количество жертв может увеличиться.