"Бил с ноги по голове": задержанный подросток рассказал, как убивали волонтера в Бахмуте

Убитый в Бахмуте подростками волонтер Артем Мирошниченко / Фейсбук А.Мирошниченко

Задержанный семнадцатилетний подозреваемый Александр Барышок рассказал подробности нападения на активиста и волонтера Артема Мирошниченко 29 ноября в Бахмуте Донецкой области, которое закончилось его убийством.

По его словам, он с еще одним фигурантом дела – Николаем Барабашем после распития спиртных напитков направлялись домой: "Мы ждали троллейбус на остановке. Из магазина вышел мужчина (Мирошниченко. – ред.). Коля посмотрел на него и говорит: "Давай его побьем". А я заметил, что он с бородой и с кем-то разговаривал по телефону. Подумал, что он в церкви служит, ответил: "Не надо его трогать". Коля был пьяный и сказал: "Мне все равно", – цитирует задержанного svoi.city.

По его словам, Мирошниченко заметил преследование и пытался оторваться: "Он еще раз посмотрел и побежал – Коля за ним. Я дошел до дерева и увидел их. Мужчина спокойно говорил. Я понял, что он сказал: "Не трогай, отпусти меня!" Но у Коли ноль было жалости".

Читайте также"Я его добью": раскрыты подробности жуткой расправы над волонтером в БахмутеБарышок рассказал, что после того, как Барабаш ударил жертву кулаком в челюсть, Мирошниченко упал на асфальт и ударился головой: "Коля хотел еще с ноги ударить по голове, но я подбежал и оттолкнул, он же попросил отстать от него.

Я его облокотил на дерево, пошел за документами, возвращаюсь – а Коля лазит по карманам, говоря, что "на пиво ищет. Поднимает телефон и как будто отрабатывает удары. Человек упал и ударился головой о бордюр. И Коля еще три раза ударил его с ноги по голове", – добавил Барышок.

Он также отметил, что Барабаш ранее также вел себя агрессивно, нападая на людей: "Мне друзья рассказывали, что Коля и раньше избивал людей. От него все отвернулись из-за этого… А о том, что этот человек умер, я узнал от мамы. Нам не показывали видео с камер. Пусть покажут. Понесу наказание, но пусть докажут, что я бил".

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Напомним, полиция задержала двух нападавших: ими оказались 17-летний подросток, который ранее имел условную судимость за разбой и 16-летний подросток, занимавшийся боксом.