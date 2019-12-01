Тяжелые увечья и кома: в Донецкой области жестоко избили активиста

Артем Мирошниченко / Фейсбук А.Мирошниченко

В пятницу вечером, 29 ноября, в Бахмуте Донецкой области неизвестные жестоко избили местного активиста Артема Мирошниченко.

С травмами он был доставлен в больницу. После проведенной операции Мирошниченко находится в коме.

Брат пострадавшего активиста Сергей Мирошниченко рассказал о нападении на своей странице в Facebook и обратился к неравнодушным о помощи.

"29 ноября после 22 часов вечера по ул. Горького, в районе почтового отделения № 7 на моего брата Артема Мирошниченко, общественного активиста, было совершено нападение, в результате которого он получил тяжелые повреждения", - написал брат избитого автисиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве избили журналиста Александра Влащенко.