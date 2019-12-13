"Прогресс очевиден": глава таможни ускорил работу контроля на 20 минут

Максим Нефедов ускорил работу таможни на 20 минут / Униан

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов похвастался, что после реформирования таможни время каждой операции уменьшилось на 20 минут.

"Минус 20 минут с каждого оформления — это десятки тысяч сэкономленных человекочасов. Понимаю, что это усредненная статистика, кого оформляют за 10 мин, а кого-то 2 дня, но прогресс очевиден", - написал он в Facebook.

Свою правоту Нефедов подкрепил сравнительной таблицей анализа работы таможенников в минутах за сентябрь-ноябрь 2019 года и за аналогичный период 2018 года.

"Работаем дальше", - оптимистично подытожил чиновник.

/ Фото: Facebook/Max Nefyodov

Как ранее сообщалось, Нефедов заявил о том, что получает советы от экс-главы таможни Валерия Хорошковского.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что Хорошковский на безоплатной основе консультирует ОП по вопросам таможенной политики.