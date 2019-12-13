Подозреваемый в убийстве Шеремета ветеран АТО мародерил на Донбассе - журналистка

Владимир Грищенко (Буча) и Ирина Грищенко (Пума) / соцсети



Ветеран АТО Владислав Грищенко (позывной "Буча"), который вместе супругой Инной (позывной "Пума") проходит по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, занимался мародерством в зоне военного конфликта на Донбассе в 2014-м.

Такую информацию обнародовала журналист Татьяна Заровная в социальной сети Facebook.

"Нашла! Похоже, это он и есть - мародер Буча. [...] В 2014 году на мародерство в Песках принято было закрывать глаза. Всякий, кто позволял себе сказать слово против, сильно рисковал", - написала она.

Заровная утверждает, что на YouTube сети было найдено видео, на котором человек, "как 2 капли воды похожий на Бучу", вместе с сослуживцами грабил дом коммерсанта Владимира Разумовского в поселке Пески на Донетчине. А далее Грищенко якобы начал с сообщниками шантажировать его семью подрывом дома.

Диалог из видео:

"— Я жила там с мужем и детьми, мой муж тоже никогда не состоял в Партии регионов— Вас интересует дом в Песках по улице Зеленой?— Да, это мой дом.— Его собираются заминировать и взорвать.— Зачем?— Там живут регионалы.— Что нужно сделать, чтобы дом не взорвали? Я хотела бы забрать детские фотографии и рисунки, это часть нашей жизни.— Я сейчас поговорю с ребятами. Если разрешат, Вы напишите мне список и я вам отправлю новой почтой. Вы — гражданское лицо, Вас туда не пустят— А могу я приехать туда вместе с Вами, чтобы самой собрать вещи?— Сейчас поговорю с ребятами и перезвоню".

SMS 2:Ирина Николаевна! Скидываю вам номер счета ПриватБанка. Человек подставной - его не проверите. На этот счет 20 тыс. у.е. в гривнах, на перевод ровно сутки, иначе Вы понимаете. Проходит перевод - вас туда провезут. Будет шум вокруг - дома нет. Ждем! Разговор после перевода", - говорится в посте.

По мнению Заровной, именно благодаря мародерству появились деньги, найденные у "Пумы" и "Бучи" во время обыска, а не гонораром за заказное убийство путем подрыва.

"Кстати, вот и версия для защиты Пумы и Бучи - может, их обогащение вовсе и не гонорар за заказные подрывы? Мародерством в АТО тоже можно объяснить квартиры и машины...", - подытожила она.

Напомним, ранее спикер МВД Артем Шевченко заявил о том, что Владимир и Инна Грищенко не имеют официального статуса подозреваемых по делу об убийстве Павла Шеремета летом 2016-го - как-то на брифинге заявляли представители руководства Нацполиции. И "Пума", и "Буча" проходят как подозреваемые в организации покушения на бизнесмена в населенном пункте Косово (Ивано-Франковщина.). Кроме того, Владислав Грищенко шесть раз привлекался к уголовной ответственности - в частности за разбои, грабежи и избиения.