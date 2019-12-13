Закончился шашлык: во Львове чиновник едва не убил официантку графином

Мужчина начал дебоширить после употребления коньяка.
Глава села Николаев Иван Савчак во время застолья во Львове швырнул в официантку графином после отказа принести шашлык.
Как сообщает паблик Варта 1 в Facebook со ссылкой на слова потерпевшей Ярины Кокор, инцидент произошел 10 декабря в кафе Чебуречная во Львове.
Девушка рассказывает, что клиент кафе заказал коньяк, а затем шашлык, которого в наличии не оказалось.
"Я сказала, что нет шашлыка и вернулась наливать пиво. Когда наливала пиво, то почувствовала резкую боль в височной области. Услышала, как что-то разбилось. Он бросил мне в голову графином", — рассказала девушка.
Потерпевшая вызвала на место инцидента полицию.
"Он кричал на полицейских и на меня, спрашивал, знаем ли мы, кто он такой? Полиция его забрала в участок, а я поехала в больницу снимать побои. Впоследствии ко мне в больницу приехали правоохранители, они уже установили личность нападавшего и сказали писать заявление на Ивана Васильевича Савчака", - вспоминает пострадавшая.
Как известно, 51-летний Иван Савчак является сельским головой села Николаев Пустомытовского района с 2015 года.
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