"Не на*бешь, не проживешь": в Борисполе у иностранцев скупают доллар по рекордно низкой цене

Курс доллара и курс евро в обменнике аэропорта Борисполь / Фото facebook Александр Гончаров

Курс доллара в Украине продолжает постепенно падать, а тем временем в аэропорту Борисполь решили усугубить этот процесс. На территории главных воздушных ворот Украины в обменниках американскую валюту скупают у приезжих по рекордно низкой цене.

Фото из Борисполя опубликовал пользователь Facebook Александр Гончаров. На снимке видно, что обменник предлагает курс доллара за один "зеленый" в 19,3 грн. Курс евро на покупку составляет 21,1 грн за единицу, фунт - 23,3 грн.

"Не на@бешь, не проживешь. А люди тысячами меняют... Маржа в обменнике аэропорта Борисполь: $ - 4 грн. € - 5 грн. £ - 7 грн", - написал Гончаров.

В комментариях к посту ему советуют воспользоваться обменником у камер хранения.

Еще один пользователь написал, что не видит обмана со стороны обменника. По его мнению, это просто эксплуатация монополии.

Еще один пользователь соцсети "порадовался" что курс валют, к счастью, не 1:1.

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Напомним, ранее старший аналитик Альпари Вадим Иосуб рассказал, что с курсом в Украине. По его словам, в течение недели с понедельника, 16 декабря, курс доллара снова продолжит уже привычное для себя в последнее время падение. В частности, к концу недели курс доллара на межбанке может составить около 23,5 гривны за один "бакс", а наличный доллар в банках может торговаться около 23,4/23,6 грн.