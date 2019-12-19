"К е*ене матери": "слуга народа" попал в неприятную ситуацию с митингующими

Вячеслав Медяник / Фото 24tv

Во время митингов, которые проходили 17 декабря, произошел неприятный инцидент с народным депутатом от Слуги народа Вячеславом Медяником. Народный избранник вышел к людям, чтобы обсудить позицию парламентариев по скандальному законопроекту про рынок земли и поправок, которые волновали владельцев авто на еврономерах, но разговор не состоялся

Соответствующее видео обнародовано на YouTube канал Днепр Оперативный. Отмечается, что нардеп не очень хотел выходить к протестующим и отвечать на их вопросы. Во время общения с негодующей толпой Медяник подтвердил, что поддержал скандальный документ, но при этом он не смог ответить на вопросы касательно законопроекта.

"А зачем вы это приняли? Идите тогда к е*ене матери!" – посоветовали "слуге народа" митингующие.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на митинге под Радой против законопроекта про рынок земли не было "голосов фермеров".