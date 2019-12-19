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"К е*ене матери": "слуга народа" попал в неприятную ситуацию с митингующими

19 декабря 2019, 10:01

Вячеслав Медяник вышел, чтобы поговорить с протестующими, но разговор не задался.

Вячеслав Медяник
Вячеслав Медяник / Фото 24tv

Во время митингов, которые проходили 17 декабря, произошел неприятный инцидент с народным депутатом от Слуги народа Вячеславом Медяником. Народный избранник вышел к людям, чтобы обсудить позицию парламентариев по скандальному законопроекту про рынок земли и поправок, которые волновали владельцев авто на еврономерах, но разговор не состоялся

Соответствующее видео обнародовано на YouTube канал Днепр Оперативный. Отмечается, что нардеп не очень хотел выходить к протестующим и отвечать на их вопросы. Во время общения с негодующей толпой Медяник подтвердил, что поддержал скандальный документ, но при этом он не смог ответить на вопросы касательно законопроекта.

"А зачем вы это приняли? Идите тогда к е*ене матери!" – посоветовали "слуге народа" митингующие.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на митинге под Радой против законопроекта про рынок земли не было "голосов фермеров".

видео Верховная Рада митинг Слуга народа рынок земли евробляхеры Вячеслав Медяник
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