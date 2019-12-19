"Сломал игру": Гордон предупредил Зеленского о мести Путина после Парижа

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин / president.gov.ua

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем визите в Париже, где проходил саммит "нормандской четверки". По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "сломал игру" своего российского коллеги Владимира Путина.

"У меня есть твердое ощущение, что Владимир Зеленский переиграл Владимира Путина в "нормандском формате". Представители украинской делегации, уполномоченные на переговоры, дали гарантии РФ, а именно Владиславу Суркову, что Зеленский подпишет определенные соглашения. Путин бы никогда не поехал на встречу, если бы не имел на руках согласованного текста - это было единственное условие. А Зеленский ехал туда, чтобы по-пацански, по-человечески поговорить с Путиным и сказать "ну давайте заканчивать", по неопытности не понимая, что Путина эти разговоры не берут", - рассказал журналист в эфире телеканала НАШ.

При этом он указал, что Путин ехал в Париж ради договоренностей на своих условиях, но Зеленский полностью поломал сценарий.

"Когда Путин сказал, что сначала выборы на Донбассе - потом передача границы, Зеленский сказал "нет-нет-нет, сначала мы выходим к границе, а затем выборы"... Как сказал мне Аваков и два других члена делегации, после слов Зеленского Сурков схватил кипу бумаг и бросил на стол с криком "мы так не договаривались", - поделился Гордон.

Также он предупредил, что хозяин Кремля в будущем отомстит Зеленскому за Париж.

Как ранее сообщал Главред, украинский журналист Дмитрий Гордон предрек скорое изменение состава Кабинета министров.