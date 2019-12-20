В Госстате рассказали, сколько украинская семья тратит на алкоголь

Среднестатистическая украинская семья тратит в среднем 1,2 тысяч грн в месяц на алкогольные напитки.

Об этом со ссылкой на данные за I полугодие 2019 года сообщает Госстат в пятницу, 20 декабря. При этом украинцы, проживающие в городах, тратят на алкогольные напитки больше, чем жители сельской местности: 1,3 тыс. грн и 900 грн соответственно. Семьи с детьми тратят на алкоголь меньше, чем бездетные семьи: 1,1 тыс. грн и 1,2 тыс. грн соответственно.

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По сравнению с I полугодием 2018 года расходы украинцев на алкогольные напитки не изменились: тогда они также составляли в среднем 1,2 тыс. грн на семью, на месяц.

Ежемесячно среднестатистическая семья в Украине тратит 9,6 тыс. грн на продукты питания, алкогольные напитки, табачные изделия, оплату коммунальных услуг, отдых, оплату транспорта.

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